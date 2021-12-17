Разведчик убежден: КРИМ – ЦЕ УКРАЇНА

Сьогодні вночі невідомі активісти нагадали про сумну річницю анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією.

Зокрема, вони підготували та розклеїли листівки з зображеннями співробітників посольства РФ в Україні, які не визнають анексії Криму, але в силу обставин змушені миритися з кремлівською політикою.

Крим завжди був, є і буде Українським!!!

Нагадаємо, одностороннє незаконне включення Автономної Республіки Крим та міста Севастополя до складу Російської Федерації на правах суб'єктів федерації — «Республіки Крим» та «міста федерального значення Севастополь» було проголошено Російською Федерацією 18 березня 2014 року на підставі результатів так званого «референдуму про статус Криму» 16 березня 2014 року.

Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції.

З кожним роком прибічників , які не визнають незаконну, загарбницьку анексію Криму стає все більше, зокрема, в Росії створюються групи в соціальних мережах в підтримку кримчан, засуджується агресивна політика кремля щодо мешканців півострова; самі ж кримчани усвідомлюють, що кримська земля була потрібна російському-агресору, як платформа для військових баз.

НЕ ПРОСТИМО! ВІДБЕРЕМО! ПОМСТИМОСЯ!!!