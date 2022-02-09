Разумков: в Кабмине могут произойти кадровые изменения

22:02 25 Сентябрь Киев, Украина

Дмитрий Разумков рассказал о том, что два министра находятся в шаге от увольнения. Он пояснил, что речь идет об экономическом блоке правительства.

"Это Минфин и Минэкономики. По министерству финансов - ситуация более неординарная. Это и по поводу дефицита бюджета. Бюджет зашел (в парламент, - прим. ред) с большим дефицитом", - сказал Разумков.

Вместе с тем он отметил, что надо учитывать, что ротации в правительстве будут иметь влияние на бюджетный процесс.

"Любые ротации также отразятся на бюджетном процессе, поэтому надо учитывать все детали", - сказал Разумков.

Сообщается также, что в бюджете Украины на 2021 заложен дефицит в размере 6% от ВВП. Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что это огромная проблема, поскольку придется включить печатный станок, что повлечет за собой инфляцию и рост цен на все. Это также приведет к тому, что мы потеряем доверие со стороны международных партнеров.