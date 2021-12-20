Разумков: снижение рейтинги «Слуги народа» не катастрофа

11:05 17 Июль Киев, Украина

Естественным процессом, считает Дмитрий Разумков снижение политического рейтинга партии «Слуга народа». Он связывает снижение показателей с непопулярными реформами, которые проводятся в стране под эгидой политсилы.

Спикер Верховной Рады отметил, что проседание рейтинга пропрезидентской партии Слуга народа не является катастрофическим.

"Любая власть теряет рейтинги. Это может происходить постепенно. Если мы посмотрим на рейтинг доверия и поддержки на уровне парламентских выборов, то снижение достаточно небольшое... Пока что ничего катастрофического я не вижу", - отметил Разумков.

Отвечая на вопрос, за счет чего происходит такое проседание рейтинга Слуги народа, Разумков сказал, что "это комплексный вопрос, который связан с внедрением реформ", критикой парламента в публичном пространстве.

Спикер убежден, что оценивать провалы власти еще рано, как и положительные результаты работы.

В конце февраля, по данным центра Разумкова, за СН готовы были голосовать 36,4% опрошенных.

В начале июня, по опросу КМИС, за СН готовы были голосовать 28% определившихся с выбором.

13 июля сообщалось, что, согласно данным опроса Центра Разумкова, рейтинг Слуги народа с апреля упал на 11%.