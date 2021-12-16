Разумков: Назначение Кравчука в ТКГ может быть полезным

Во время пресс-конференции в Харькове Дмитрий Разумков рассказал о том, как относится к назначению Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Спикер Верховной Рады считает, что первый президент Украины Леонид Кравчук в составе ТКГ будет более чем полезен.

«Я убежден, что любые изменения должны идти на пользу нашего государства. Если мы говорим о Леониде Макаровиче, то это человек с большим опытом — он будет более чем полезен в этом процессе», — сказал Разумков.

Он также отметил, что хотел бы лично поблагодарить предыдущего главу украинской делегации Леонида Кучму, который приложил максимум усилий и делился своим опытом в рамках работы ТКГ.

Накануне стало известно, что Леонид Кучма вышел из ТКГ по Донбассу, в которой он возглавлял украинскую делегацию.

Позже президент Владимир Зеленский назвал вероятных кандидатов на должность главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.