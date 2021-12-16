Разумков: Назначение Кравчука в ТКГ может быть полезным

Во время пресс-конференции в Харькове Дмитрий Разумков рассказал о том, как относится к назначению Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Спикер Верховной Рады считает, что первый президент Украины Леонид Кравчук в составе ТКГ будет более чем полезен.
Он также отметил, что хотел бы лично поблагодарить предыдущего главу украинской делегации Леонида Кучму, который приложил максимум усилий и делился своим опытом в рамках работы ТКГ.
Накануне стало известно, что Леонид Кучма вышел из ТКГ по Донбассу, в которой он возглавлял украинскую делегацию.
Позже президент Владимир Зеленский назвал вероятных кандидатов на должность главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
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