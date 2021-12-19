Разоблачена крупная сеть фальшивосертификатчиков

Украинские правоохранители смогли разоблачить и задержать преступную группу мошенников, которые продавали фальшивые документы подтверждающие прохождение человеком полной процедуры вакцинации.

Злоумышленниками оказались жители Киева. Они привлекли к сотрудничеству несколько руководителей медучреждений и 6 семейных врачей в разных регионах Украины. Кроме того, под их руководством действовали посредники, которые, помимо прочего, передавали деньги. После получения денег, мошенники вносили в базу данных «eHealthy» информацию о прохождении процедуры вакцинации, которая дальше заносилась в единый портал государственных услуг «Дія». По данным расследования, таким образом, злоумышленники “вакцинировали” до 2 тыс. человек ежемесячно.

“В рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней”, - сообщили в СБУ.

Виновники должны понести максимальное наказание. Их действия представляли угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, люди, покупавшие поддельные сертификаты автоматически становились соучастниками и потенциальными разносчиками опасного вируса. Следовательно, действия мошенников могут расценивать как террористический акт на территории Украины.