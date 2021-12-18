Разговор Байдена и Зеленского: назначена четкая дата

Будущий диалог украинского и американского президентов должен состояться 9 декабря. Он пройдет в формате видеоконференции.

Стоит отметить, что Байден, после окончания диалога с Путиным, связался с представителями Франции, Германии и Великобритании. Американский президент посвятил партнеров о деталях беседы с российским лидером.

“Европейские коллеги считают, что мы должны работать сообща, чтобы проводилась точная координация с усилиями наших союзников. Мы будем работать по дипломатическим каналам, и в тоже время будем готовиться к любым неожиданным ситуациям, включая подготовку конкретных вопросов на возможность эскалации со стороны России, если наши действия понадобятся – они будут четкими и ясным”, - прокомментировал ситуацию советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Разговор с Владимиром Зеленским должен подчеркнуть значимость поддержки США Украине. Кроме того, Байден должен лично объяснить к чему пришли американский и русский президенты. Это необходимо для подготовки совместных мер сдерживания российского агрессора, в случае эскалации со стороны Кремля.