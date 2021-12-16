Расследование Смоленской катастрофы: РФ могут ждать новые санкции

13:21 04 Август Киев, Украина

По мнению политолога Олега Саакяна, полученные данные в результате повторного расследования причин Смоленской катастрофы, могут обернуться для России новыми санкциями и большими имиджевыми и правовыми последствиями.

В Сейме Польши озвучили результаты работы парламентской комиссии, выяснилось, что на борту Ту-154М, где находилось правительство Польши, произошли два взрыва - в районе левого крыла и в центральном отсеке самолета. На обломках самолета нашли следы тротила, гексогена и пентрита. Факт взрывов подтверждается, с одной стороны, характером повреждения самолета и разбросом его осколков, а с другой, травмами погибших. Российские следователи пытались скрыть доказательства.

«Результаты повторного расследования Смоленской катастрофы польской комиссией будут иметь целый комплекс последствий для путинского режима. В первую очередь имиджевы, поскольку это очердной раз, когда РФ сбила самолет и при чем практически со всем руководством Польши. Если раньше версия о подрыве этого самолета звучала, как некие маргинальные обвинения, то после MH-17, после развязывания войны на Востоке Украины и серии террористических актов в Европе, в частности убийства в Германии чеченского политэмигранта, эта информация уже не будет восприниматься скептически, а выглядит серьезно. Второе – нормативно-правовые последствия в виде возможных исков и судебных процессов», – заявил политолог.