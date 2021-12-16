Расследование Смоленской катастрофы: РФ могут ждать новые санкции

По мнению политолога Олега Саакяна, полученные данные в результате повторного расследования причин Смоленской катастрофы, могут обернуться для России новыми санкциями и большими имиджевыми и правовыми последствиями.
В Сейме Польши озвучили результаты работы парламентской комиссии, выяснилось, что на борту Ту-154М, где находилось правительство Польши, произошли два взрыва
- в районе левого крыла и в центральном отсеке самолета. На обломках самолета нашли следы тротила, гексогена и пентрита. Факт взрывов подтверждается, с одной стороны, характером повреждения самолета и разбросом его осколков, а с другой, травмами погибших. Российские следователи пытались скрыть доказательства.
«Результаты повторного расследования Смоленской катастрофы польской комиссией будут иметь целый комплекс последствий для путинского режима. В первую очередь имиджевы, поскольку это очердной раз, когда РФ сбила самолет и при чем практически со всем руководством Польши. Если раньше версия о подрыве этого самолета звучала, как некие маргинальные обвинения, то после MH-17, после развязывания войны на Востоке Украины и серии террористических актов в Европе, в частности убийства в Германии чеченского политэмигранта, эта информация уже не будет восприниматься скептически, а выглядит серьезно. Второе – нормативно-правовые последствия в виде возможных исков и судебных процессов», – заявил политолог.
«Третий комплекс последствий – дипломатические, ведь результаты расследования могут стать дополнительным аргументом для усиления санкционного давления на РФ и в целом противостояния ей. Расследование может стать основанием для введения новых санкций против России. Пока нет решения суда, дело не доведено до конца, но эта новая информация Следственной комиссии Сейма Польши является серьезным звоночком того, что несмотря на сроки этого дела, о нем никто не забыл и сколько веревочке не виться, конец все равно будет», – подчеркнул Олег Саакян.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии