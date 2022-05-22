Все, кто начал сотрудничать с боевиками, после оккупации украинских территорий, подлежат уголовной ответственности и будут осуждены по статье 111 уголовного кодекса Украины – измена родине.

Многие бывшие преступные элементы, а также люди занимающие должности не связанные с административной деятельностью, начали занимать руководящие посты на временно оккупированных территориях. Кроме того, практически все члены успешно ликвидированной пророссийской политической партии ОПЗЖ начали сотрудничать с рашистами.

Расплата с коллаборантами со стороны украинского законодательства логична. Однако более иронично выглядят “поощрения” от самих оккупантов. Вероятно, что в дальнейшем люди, назначенные на законодательные посты, были бы ликвидированы, как это уже ранее случилось на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей в 2014 году. Но и сейчас можно видеть, как рашисты “держат слово”. Во временно оккупированном Мелитополе, противник набрал из местных жителей “козачьи дружины” для патрулирования улиц и “соблюдений правопорядка”. В качестве платы, им обещали 20 долларов в день. Однако когда пришло время получать деньги, коллаборантам выдали сухпайки вместо обещанных купюр. При этом, еда была из гуманитарной помощи, которую рашисты предварительно грабили из стоящих на блок постах украинских автобусов, везущих ее на временно захваченные территории.

Вероятно, деньги, которые предлагали боевики, в действительности выделялись высшим руководством страны-агрессора. Но история коррупции в рядах армии оккупантов настолько поразительны, что в данном случае не будет удивительно, если деньги разворовали еще в самом начале своего пути в Мелитополь.

Вот такой вот он – «русский мир». Это такие отношения, устои и понятия хотят разнести в Украине и по всем бывшим странам СССР рашисты. Это то, чем они гордятся и готовы защищать на чужих территориях. Вся суть агрессора, “великой державы” – сильный бьет слабых, присваивает чужое, а за сотрудничество расплачивается обещаниями.