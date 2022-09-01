Раскол в оккупационной армии

Квазиобразования, так называемые «ДНР» и «ЛНР» оказались не таким единым целым, как их многие считали. После того, как российская армия и сепаратисты из Луганска оккупировали всю Луганскую область у них, по факту, пропал смысл продолжать воевать, чем они и решили воспользоваться.

Боевики, так называемой «ЛНР», записали видео, на котором заявили, что не намерены воевать за такое же квазиобразование «ДНР». Изначально, Россия заявляла о “защите людей Донбасса”, чем и оправдывала свое присутствие в Луганской и Донецкой областях. После того, как территория Луганска перешла под временный контроль оккупантов, боевики выступили с логичным требованием.

В тоже время, они, вероятно, решили использовать захват области для того, чтобы попросту выжить. Сепаратисты не понаслышке знают, что такое российская армия и российское руководство. Очевидно, что информация, которую добывают СБУ и военная разведка Украины, о том, что боевиков с Донбасса используют как пушечное мясо, о том, с каким обмундированием им приходится воевать, является не полной. На самом деле, все может быть еще хуже. По словам некоторых экспертов, в Кремле приняли решение “утилизировать” как можно больше сепаратистов, чтобы они не представляли угрозы для самой России.

Боевики, скорее всего, давно поняли, что они просто пешки марионеток Путина. В тоже время, они осознают всю патовость ситуации. С одной стороны, их отлавливают по месту жительства для того, чтобы отправить погибать на фронт. С другой - они не могут сбежать в Украину, так как воевали против украинских военных и всех их ждет, в лучше случае, длительные тюремные заключения с туманной перспективой рано или поздно выйти на свободу. Такова цена их выбора в пользу “русского мира”, который они сделали в 2014 году.

Сейчас, боевики Донбасса являются наиболее уязвимым звеном оккупационной армии. Их дома и семьи находятся не в России. Они сами также не являются гражданами РФ. На территории временно оккупированных областей с 2014 года действует свое подобие законодательства и официально, российские силовики не могут представлять из себя на этой территории органы правосудия. Это значит, что и угрожать сепаратистам нечем. Боевики прошли боевое слаживание и, очевидно, готовы стать “плечом к плечу”, если против них начнется какое-либо ущемление со стороны властей. Если такое произойдет, все мифы Путина о “защите людей Донбасса” больше не будут восприниматься россиянами всерьез. Более того, это создаст прецедент серьезного бунта в российской армии, из которой и так уже то и дело вылетают “скрепы”.

Пока что, боевики, так называемой, «ЛНР» стали первыми, кто открыто выступил против войны, пусть и заявив о своей позиции “отказом воевать за «ДНР»”. Тем не менее, общий “боевой дух” или все, что от него осталось, в рядах агрессора крайне низок и чем больше будет длиться война, тем чаще будут происходить подобные протесты боевиков против войны. Стоит проследить за тем, как Кремль отреагирует на заявление сепаратистов, которые уже однажды стали предателями.