Рашизм – человеконенавистническая идеология россии

Рашистская человеконенавистническая идеология прорастала столетиями. И в то же время находилась так глубоко, что ее не замечали.

Она навязывала рабскую психологию всем, на кого оказала влияние, и паразитировала на богатой истории соседних государств, воровала и лепила из чужих достояний свою «великую страну победителей».

Возмездием должна стать справедливость

Создав большую тюрьму угнетенных народов, эта одержимая идеей заговора страна самоутверждалась, чтобы однажды дать взорваться собственному «вулкану шовинизма, ксенофобии и нравственной болезни». Сея этим в мир испуг и оцепенение.



Так россия поступала, демонстрируя «величие», еще из самых зародышей — на этническом Залесье: землях где-то за «неберями». Из-за неблагоприятных условий жизни население постоянно переселялось и завоевывало новые территории: не было оседлым ни психологически, ни физически.

Так формировался воинственный психотип поведения, а личностное право подавлялось коллективным. И так зарождался рашизм. Возмездием за его жестокие проявления становится справедливое уничтожение агрессора — историческая миссия Украины и украинцев. Как и разрушение моксельской империи зла.

Об этом говорит уникальный труд «Запретить рашизм» — первое научно-публицистическое издание, где дается определение рашизма как «идеологии и практики национальной исключительности и культурного превосходства россиян; практики постулирования «русского мира» как основы мировоззрения и национальной идентификации и причинно-следственного выхода за пределы собственного геополитического пространства; вмешательство во внутренние дела других государств и возможности навязывать свои мировоззренческие видения путем вооруженного вторжения на грани суверенных государств».

Сопротивление превыше всего!

Инициировал создание этой книги светлой памяти Виктор Огневьюк – украинский философ, профессор, академик НАПН Украины, основатель и ректор Университета Гринченко. И сплотил вокруг издания тринадцать авторов.

Среди них — эксминистр иностранных дел, а ныне проректор Гринченко университета Владимир Огрызко, известные историки Валентина Пискун, Игорь Гирич, Владимир Сергийчук. Именно они представляли авторский коллектив на презентации книги в одном из столичных книжных магазинов «Е».



— Мы пытались показать узловые моменты, где Украина подвергалась тому российскому господствующему бремени, их нарративам, — делится мыслями профессор Валентина Пискун. А дальше озвучивают три главных, по ее мнению, вывода: «Модернизация россии, с XV века и по сей день, всегда происходила благодаря Украине — за счет ее социального, экономического, религиозного и тому подобного потенциалов.

Современная россия не приобрела бы такой вид, если бы украинство не поддерживало их честь: не только внутри страны, но и снаружи. У нас много друзей и поддержки, однако должны помнить: национальные интересы всегда преобладают любые отношения. Не существует братских народов. Есть только вечные интересы. Поэтому задача украинской элиты – воспитывать у населения национальность и готовить его к сопротивлению».

Профессор Игорь Гирич, автор энциклопедических работ по истории Украины и Киева, продолжает тезис Валентины — на примере Польши: «Несмотря на восстание и революцию, поляки очистились от российского угнетения, потому что были воспитаны так, потому что способны сопротивляться. Должны именно это закладывать в сознание украинцев, чтобы русские понимали: их здесь не ждут».



Кандидат исторических наук Владимир Огрызко отмечает: «Укорененная второсортность действительно разъедает все, чего не было у поляков: они понимали границу, где не может быть компромиссов. В Украине же, по крайней мере, сейчас этого предела нет, но есть важная дискуссия: прекратить качание между «и вашим и нашим», запретить рашизм».

За ошибки расплачиваемся страшной ценой

Предисловие к книге напоминает о событии 16 июня 2022. Тогда премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц, президенты Франции Эммануэль Макрон и Румынии Клаус Йогганис прибыли в Ирпень Киевской области.. Многие видеоматериалы и фотографии зафиксировали эмоции этих влиятельных политиков от увиденных ужасов.



«Мимика поразительно напоминала впечатление посетителей освобожденных нацистских лагерей: те же окаменевшие лица, отвращение, уныние, немые вопросы, на которые не находятся своевременные и правильные ответы, но которые нужно найти, чтобы обезопасить мир от повторения в будущем».



Видимо, атмосферу этой встречи можно сравнить со словами Эли Визель, написанные на стене Музея Холокоста: «Я никогда не забуду того дыма. Никогда не забуду я пламя, которое навсегда поглотило мою веру... Никогда не забуду я тех моментов, которые убили моего Бога и мою душу и превратили мои мечты в пыль. Никогда не забуду эти вещи, даже если я обречена жить столько же, сколько Сам Бог. Никогда».



Древние греки сформулировали, по сути, нашу общественную ситуацию: «Для не знающего, куда идет корабля, ни один ветер не будет попутным». Поэтому должны объединяться, четко выделять цель и делать все, чтобы ее достичь.

Должны воспитывать сознательное, достойное наших предков общество и уверенно идти к демократии, интеллектуальному и культурному росту. Должны сопротивляться: идеологиям, пропаганде, рефлексиям толпы. Должны осознать важность национального вопроса и не допускать, чтобы «тюрьма народов» подвинула новой ордой еще раз нас «спасать». За ошибки прошлого до сих пор расплачиваемся страшной ценой... Жизнью лучших сыновей и дочерей Украины.



Запретим рашизм! Пусть услышит нас весь мир! Будем говорить правду — даже во времена всепоглощающей лжи.

По материалам Валерии Мисухариной.