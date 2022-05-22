Решисты, живущие долгое время на территории Европейского союза, получившие гражданство, выучившие язык, как ни странно, в большинстве своем поддерживают действия агрессора. Они вторят пропаганде Кремля о “нацистах” и высказываются о “необходимости” войны.

В тоже время, эти особи прожили достаточно долгое времени за границей, некоторые даже дольше, чем до этого находились на территории агрессора. Поэтому дух свободы в них также присутствует. Однако выражается он в том, что местные правоохранители не задерживают их за поддержку рашизма, а значит, они свободно могут говорить о “праведности бункерного царя”.

Однако наиболее комичным и одновременно демонстрирующим умственные способности зомбированного пропагандой населения фактом, является то, что европейские рашисты говорят, “как им не нравится жить в этой стране” (государство за пределами страны-агрессора), но на свою родину не возвращаются. А также, видеть, как они поддерживают Кремль, ежемесячно выплачивая налоги в страны ЕС, которые с этих отчислений помогают бороться Украине против оккупантов, которых поддерживают европейские рашисты.

Абсурд на абсурде. Именно так выглядят зомбированные пропагандой Кремля существа в любой точке мира. Даже находясь в стране, которая, по мнению агрессора является “недружественным государством”, прибывая в демократическом обществе большую часть своей жизни, воспитывая среди европейцев своих детей, а иногда и внуков, видя, как сменяемость власти помогает развиваться государству, покинув свою родину, не из-за “счастливой жизни”, жертвы пропаганды продолжают оставаться, своего рода, агентами Кремля, той силой, которая, в случае необходимости, заявят об “ущемлении прав русскоязычного населения” и попросят “царя” ввести войска.