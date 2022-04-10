Бредовые идеи “бункерного” о том, что Североатлантический альянс угрожает его стране и намерен напасть - безосновательны. Альянс заявляет, что готов обезопасить членов военного блока из-за нарастающей агрессии рашистов и не исключает открытого противостояния с агрессором. Тем не менее, первым НАТО не собирается нападать.

Уже больше месяц продолжается противостояние украинских защитников и оккупационных войск “бункерного”. Несмотря на открытую поддержку Украины, предоставление вооружения и финансовой помощи, некоторые из лидеров стран участников Альянса, не перестают повторять, что “не при каких обстоятельствах не будут вводить свои войска”, чтобы помочь нашей армии. То есть, даже при существующем конфликте, НАТО опасается открытого военного противостояния с рашистами.

Угрозы Финляндии безосновательны. Более того, дальше угроз о “нападения” или “возмездии” для финов, правительство оккупантов не пойдет. Они также не могут и боятся соперничать в поле боя с армией Альянса.

Использование агрессивной риторики в отношении Запада достигло максимального значения, после нападения на Украину. Однако, провальные действия рашистов на полях сражения в нашей стране, обмундирование действующей, регулярной армии агрессора уже увидел весь мир. Страха перед оккупантами у стран Запада быть не должно. В тоже время Финляндия, находясь вне военного блока, может все же оказаться в опасность, поэтому ее присоединение к НАТО обеспечит ей “неприкосновенность” и не позволит повториться событиям “Зимней войны” во времена СССР.