Рашисты проводят разведывательную операцию на Западе

Финские пограничные войска заметили рашистский вертолет Ми-17, который углубился в воздушное пространство страны на 4-4,5 км и летел вдоль границы 20 км. Это произошло 4-го мая. Правительство Финляндии начало уголовное расследование по данному факту, однако вертолет агрессора также не был сбит, несмотря закрытое небо для авиации оккупантов.

Другой инцидент произошел над немецким островом Рюген в Балтийском море 30 апреля. Выйдя из международного воздушного пространства, самолет рашистов Ил-20 вошел в подконтрольное небо Дании, затем Германии. В результате, были подняты два немецких истребителя, которые вывели Ил-20 обратно в “нейтральное небо”, а МИД Дании вызвал после агрессора.

Также как и в предыдущем случае, 30 апреля был замечен самолет оккупантов Ан-30 в воздушном пространстве Швеции. Как сообщает Стокгольм, истребители страны сфотографировали нарушителя, но на этом их миссия завершилась. Правительство Швеции заявило, что “заставит ответить за такой поступок по дипломатической линии”. В марте этого года, военные истребители рашистов уже нарушали воздушное пространство Швеции. Несмотря на закрытое небо, страна не стала сбивать вражеские самолеты, как в первый, так и во второй раз.

Стоит отметить, что Ан-30 и Ил-20 являются винтовыми самолетами-разведчиками. Очевидно, что рашисты таким образом, осматривали территории вероятного противника.

Однако, пересечение воздушного пространства авиацией агрессора, это достаточно серьезное происшествие, при котором, по всем инструкциям и законом, особенно, при объявлении закрытого неба для рашистов, самолеты и вертолет должны были быть сбиты. То есть, отправляя разведчиков над территорией стран НАТО, Финляндии и Швеции, оккупанты больше наблюдали за реакцией западных государств. Но Запад показал себя, с военной точки зрения, крайне плохо, что будет расценено в Кремле, как слабость.

К сожалению, за пределами территории Украины, война не воспринимается достаточно серьезно, чтобы сбивать летательные аппараты общего агрессора. Они все еще рассчитывают на дипломатию, так как привыкли жить и работать в демократических государствах. В дальнейшем, это может сыграть для них очень плохую шутку, ведь там, где “бункерный” не встречает реального сопротивления, он начинает действовать.