Рашисты продают украденное украинское зерно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что на действия рашистов по расхищению продовольствия нашей страны будут “адекватно реагировать в мировом сообществе”, что повлечет соответствующие санкции.

Кулеба также отметил, что ранее, оккупанты предлагали купить зерно Египту и Ливану, однако “благодаря умелым действиям украинских дипломатов, эти страны отказались от покупки награбленного”. В тоже время, Сирия, которая поддерживает агрессию рашистов и считается одним из четырех, так называемых, “союзников” оккупантов, не отказалась от ворованного украинского зерна.

Необходимо отметить, что на данный момент, агрессор уже вывез с территории Украины 400-500 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, на сумму более 100 млн. долларов. Мировые регуляторы осуждают действия рашистов и говорят о мировом продовольственном кризисе, возникновение которого уже началось.

В тоже время, несмотря на предостережение о надвигающемся голоде, никаких решительных ответных мерах речи не идет. Во-первых, следует отметить, что корабль рашистов с украинским зерном отправился в Средиземное море из порта оккупированного Севастополя. То есть, сухогруз из бассейна Черного моря, прошел через протоки Босфор и Дарданеллы, которые полностью контролирует Турция. Известно, что Стамбул запретил проход любых военных кораблей в Черное море, а также выход из него. Но, гражданских суден рашистов, это, очевидно, не касается.