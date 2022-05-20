Рашисты продают украденное украинское зерно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что на действия рашистов по расхищению продовольствия нашей страны будут “адекватно реагировать в мировом сообществе”, что повлечет соответствующие санкции.
Кулеба также отметил, что ранее, оккупанты предлагали купить зерно Египту и Ливану, однако “благодаря умелым действиям украинских дипломатов, эти страны отказались от покупки награбленного”. В тоже время, Сирия, которая поддерживает агрессию рашистов и считается одним из четырех, так называемых, “союзников” оккупантов, не отказалась от ворованного украинского зерна.
Необходимо отметить, что на данный момент, агрессор уже вывез с территории Украины 400-500 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, на сумму более 100 млн. долларов. Мировые регуляторы осуждают действия рашистов и говорят о мировом продовольственном кризисе, возникновение которого уже началось.
В тоже время, несмотря на предостережение о надвигающемся голоде, никаких решительных ответных мерах речи не идет. Во-первых, следует отметить, что корабль рашистов с украинским зерном отправился в Средиземное море из порта оккупированного Севастополя. То есть, сухогруз из бассейна Черного моря, прошел через протоки Босфор и Дарданеллы, которые полностью контролирует Турция. Известно, что Стамбул запретил проход любых военных кораблей в Черное море, а также выход из него. Но, гражданских суден рашистов, это, очевидно, не касается.Неужели, чтобы предотвратить мировой голод, продовольственный регулятор решил втайне скупать награбленное украинское зерно, а также другую сельскохозяйственную продукцию, но не предпринимать более радикальных шагов, чтобы помочь Украине быстрее победить рашистов? Пока что, доказательств этому нет. Да и страны, которые не являются однозначными сторонниками оккупантов, не собираются пока что, идти на сделки с Кремлем в этом вопросе.
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