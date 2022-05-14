Рашисты полностью копируют режим Гитлера 30 – 40 гг XX века

Пропаганда, которую используют рашисты, очень похожа на ту, которую вещал Йозеф Геббельс – главный идеолог и пропагандист Третьего Рейха. Речи политиков оккупантов, включая “бункерного”, совпадают с уже произнесенными словами Гитлера, Геббельса, Риббентропа. Метода, которые используются Кремлем в собственном государстве и за его пределами, отвечают параметрам фашизма 30-х – 40-х гг прошлого века. Массовые репрессии несогласных, блокировка независимых СМИ, военная пропаганда, милитаризация населения, целенаправленное убийство мирных жителей из идеологических соображений, похищение ресурсов на оккупированных территориях, угрозы мировой войны.

Если действующий режим Кремля идентичен фашистской Германии в своих идеях, то почему Запад так неохотно действует, чтобы его уничтожить? Да, поставки оружия Украине, а также секторальные санкции применяются западными партнерами, однако и в этих вопросах возникают споры. И все же Запад пытается решить эту проблему крайне медленно.

Вероятно, виной всему капитализм, рыночные отношения, которые заставляют вести торговлю с агрессором, даже в условиях военного и политического кризисов с агрессором. Очевидно, что “бункерный” не пойдет на конфронтацию с Западом, так как знает историю, несмотря на то, что пытается исказить ее для своего народа. Он понимает, что торговые отношения сохранятся до тех пор, пока его режим не перейдет “красную черту” и не нападет на страны НАТО, так как это сделал Гитлер, продолжив войну в Европе после завоевания Польши.

После того, как Украина победит в войне, мировые военные, экономические и политические институты должны претерпеть фундаментальные изменения, так как они потеряли свою силу 24 февраля. Ни один из Западных или Восточных лидеров, ни одна международная организация, в том числе военный блок НАТО, не смогли предотвратить новую войну в центре Европы. Более того, они не могут сдержать ее и теперь. При этом, сходство гитлеровской Германии и действующего режима в Кремле настолько похожи, что не заметить их труднее, чем найти в них отличия. А это значит, что мировые лидеры, взяв на себя обязательства сохранить мир в Европе после окончания Второй мировой войны, должны признать, что под их наблюдением и с их позволения, был создан новый фашизм XXI века, со своим Гитлером в лице Путина.