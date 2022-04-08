Рашисты отрицают причастность к военным преступлениям в оккупированных городах

После того, как украинская армия начала возвращать под свой контроль населенные пункты в столичной области, стали появляться свидетельства зверств рашистов, которые они творили с местным населением во время оккупации.

Украинские защитники обнаружили множество убитых мирных жителей, у некоторых из людей были связаны руки, а смерть наступила после выстрела в затылок. Также, силы ТРо и ВСУ обнаружили братские могилы с мирными жителями, убитых людей, которых прежде пытали. Состояние тел даже с первого взгляда говорит о том, что они были убиты во время пребывания оккупантов в населенных пунктах.

Несмотря на очевидные факты военных преступлений рашистов, в министерстве обороны врага отвергают обвинения, говоря, что съемка украинских военных это постановка, а на одном из видео “видно, как рука у человека шевелится”. Циничные заявления рашистов уже не новость и дальнейшее расследование подтвердить издевательства над мирным населением Украины.

Фото- видео фиксация военных преступлений уже переданы в суд Гааги для дальнейшего расследования и будут привлечены к общему делу по осуждению всего руководства страны-агрессора.