Рашисты отказываются принимать реальность

Долгое время рашисты не признавали потери своего вооруженного формирования. В тоже время, украинская сторона регулярно публикует данные о проделанной работе, с приблизительным подсчетом уничтоженных оккупантов и их техники. Разведки нескольких западных стран также ведут свои подсчеты о потерях рашистов. Несмотря на то, что данные отличаются, по самым скромным оценкам, оккупанты потеряли свыше 12 тыс. живой силы за 1 месяц войны в Украине.

В связи с этим, во время интервью для британского СМИ «SkyNews», весьма логичным стал вопрос журналиста Пескову о потерях в оккупационной армии. На что пресс-секретарь “бункерного” ответил, что “потери значительные”.

По сути, это стало подтверждением факта приходящих в его страну тысяч тел погибших боевиков. Так как ранее рашисты уверяли своих граждан, что потерь нет, заявление Пескова привело к недовольству среди зомбированного населения. Рашисты даже начали требовать отставки “пескаря” (такое прозвище дали пресс-секретарю жители страны-агрессора).

Недовольство среди зомбированного населения растет. Пропаганда уже не в силах справляться с нарастающей волной недовольства, так как рашисты начали понимать всю фатальность начатой войны. Многие получают домой остатки тел своих мужей, братьев, отцов. Соседи также об этом узнают. Те, в свою очередь, рассказывают своим знакомым. Слухи распространяются очень быстро.

В тоже время, вопреки здравому смыслу, рашисты недовольны тем, что их правительство делает недостаточно, чтобы “уничтожить украинцев” и они опечалены не бесполезными смертями своих родственников, а тем, что их боевики не способны захватить Украину и дать тот результат, о котором трубит пропаганда.