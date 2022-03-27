Рашисты определили сроки оккупации Украины

“Бункерный” приказал “выполнить поставленные задачи” до 7 мая, “чтобы провести военный парад на красной площади 9 мая”. Кроме того, на отчеты своей минобороны о “значительных потерях”, “плешивый карлик” заявил – “главное достичь поставленных целей, методы и средства не важны”.

Очень странное заявление хозяина Кремля на фоне “успехов” оккупантов в Украине. По всем направлениям наступление остановлено, ВСУ начинают переходить в контрнаступление, приходят все новое вооружение, с каждым разом все более тяжелое и смертоносное для врага, армия рашистов демотивирована и деморализована, поставки провизии и топлива оставляют желать лучшего, а в плену с оккупантами обращаются лучше, чем в их же армии или стране.

Приказ существа во главе страны-агрессора нельзя назвать странным. К этому времени, ему необходимо показать народу, хоть какую-то победу рашистов, чтобы оправдать обнищание государства и оправдать войну. Но слова о достижении цели любыми средствами, демонстрируют его отношение к своему народу. Если цивилизованному миру давно было понятно, что “бункерный” кровавый диктатор, который безразличен к жизням людей, то для поддерживающих его людей это должно приоткрыть глаза. Однако, надежда на это крайне мала, так как пропаганда долгое время работала над образом “героической смерти за родину”, чтобы зомбированное население с радостью принимало смерть на поле боя.

В любом случае, поставленные сроки хозяином Кремля только ухудшают его положение. Когда рашисты не только не достигнут каких-либо поставленных перед ними задач, но и начнут сдавать позиции, “бункерный” преступит к очередному этапу чистки своих подчиненных. Это может стать переломным моментов для создания антипутинской коалиции внутри страны-агрессора.