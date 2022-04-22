Рашисты не скроются от расплаты

Президент Украины допустил создание карательных отрядов по примеру Моссада - иудеев, которые после окончания Второй мировой войны разыскивали скрывшихся фашистов и устраняли физически.

Естественно, Владимир Зеленский не говорил об этом открыто, однако, опираясь на нынешнюю нерешительность Запада, надежда на справедливый и состоятельный военный трибунал в Гааге, не является сто процентной. Поэтому, в его словах прослеживается четкая угрозам всем – от солдата, до генерала, от пропагандисты, до политика – в будущей расправе, которую не получится миновать.

Уже сейчас можно наблюдать, как в демократической стране, в которой закон соблюдается в абсолютно любых инстанциях, а права человека, пусть он даже и рашист, соблюдаются безоговорочно, активисты находят и по-своему наказывают тех, кто поддерживает войну.

В первой половине апреля, в Берлине прошла волна в поддержку рашистов и войны в Украине. Зомби в Германии устроили автопробег с триколорами и криками “Слава России”. Через несколько дней, в сети начали появляться фото и видео где неизвестные активисты спалили машины, участвовавшие в автопробеге, а немецкая власть, вряд ли возьмется расследовать такие “преступления”. Более того, многие рашисты потеряли бизнес, работу и могут быть депортированы из страны, за поддержку агрессора.

Если даже сейчас “героев находит их награда”, то, что можно говорить, когда за дело возьмутся спецслужбы, а дело выйдет на государственный уровень. Наказание понесет каждый и оно будет суровым.