Рашисты начинают убегать

Вооруженные силы Украины совместно с другими военизированными подразделениями успешно противостоят оккупантам. Противник несет большие потери, как живой силы, так и техники. Отдельно стоит отметить, что силы специальных операций (ССО) уничтожают командные пункты, артиллерийские расчеты и снабжение рашистов в тылу. Партизанские отряды не дают спать противнику по ночам, отравляют еду, табак и алкоголь в магазинах, в которых могут мародерствовать враги.

Украинская земля стала буквально адом для рашистов. Это привело к тому, что военная разведка начала фиксировать все больше случаев дезертирства оккупантов. Противник, начал убегать в сторону своей границы взводами, а порой даже ротами, вместе с командирами.

Деморализация в рядах рашистов растет с каждым днем. Этому способствует слаженная работа украинских вооруженных сил и национальное единство всех украинцев. Только объединившись можно победить.