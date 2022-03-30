Рашисты начали учения на Курильских островах

Чтобы стала понятна проблема спорных территорий Курил, следует вкратце рассказать о предыстории. Все началось со Второй мировой войны. Днем начала войны считается 1 сентября 1939 года, когда немецкие войска вошли в Польшу. 27 сентября 1940 года, Японская империя подписала Берлинский пакт с Германий и вступила в войну на стороне Гитлера, напав на Индокитай. Завоевав значительную часть Китая и подступив к границам СССР, Токио стал угрозой дальневосточному флангу Советского союза. Сталин принял решение заключить советско-японский договор о взаимном нейтралитете 13 апреля 1941 года, в то время, когда СССР еще не воевал с Германией. С 22 июня 1941 года, когда в войне против гитлеровцев начал участвовать Советский союз и вплоть до окончания Второй мировой войны, Япония ни разу не нарушила договор о нейтралитете, хотя страны воевали на разных сторонах, а японцы за 4 года, могли вторгнуться на дальневосточные территории СССР и без особого сопротивления захватить территории вплоть до Уральских гор, так как все силы советов были на западном фланге. Японцы сдержали слово, а вот СССР, в свойственной им манере, нет. В феврале 1945 года на Ялтинской конференции, было подписано соглашение, согласно которому Советский союз обязался вступить войну с Японией на стороне союзников. Несмотря на то, что договор о взаимном нейтралитете должен был действовать до 13 апреля 1946 года, 9 августа 1945 года СССР объявил войну Японии, как следствие, были захвачены южная часть Сахалина и Курильские острова. То есть, Советский союз проигнорировал договоренности, предательски и как говорят рашисты “из-под тишка” кинул Токио, напав на японцев.

Из этого следует, что Япония вправе требовать возвращение своих территорий, так как они были захвачены в противоречии международных норм при существующем договоре о ненападении. Более того, Токио имеет полное право потребовать возвращение не только 4 южных островов – Итуруп, Кунашир, Шикатан, Хабомаи – но и всей гряды островов вместе с южной частью Сахалина.

Несмотря на постоянные отрицания, в Кремле прекрасно знают каким путем Курилы и Сахалин стали частью их страны. Также, они понимают, что не смогут противостоять японской армии на голову превосходящей ВС РФ в технологическом плане, особенно в тот момент, когда силы рашистов со всей страны стягиваются в Украину. Поэтому, оккупанты решили провести учения на Курилах, чтобы показать готовность отразить атаки японцев, в случае намеренья захватить острова силовым путем. В Минобороне РФ отметили, что в “учениях участвует 3000 человек и сотни единиц военный техники”. В тоже время, потери армии оккупантов, а также стягивание техники с Дальнего Востока в Украину, которое началось еще осенью 2021 года и продолжается сейчас, ставит под сомнение участие в “учениях” даже такого, относительно, небольшого количества военных.

Япония имеет реальную возможность восстановить свои территориальную целостность и ликвидировать историческую несправедливость, в данном случае – реальную, а не надуманную и высосанную из пальца, о которой заявлял “бункерный” перед начало нападения на Украину.