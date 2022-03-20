Рашисты могут объявить полную мобилизацию

Насколько далеко может пойти террорист №1, чтобы достигнуть поставленных им целей? Обстрел мирных городов, расстрел гражданских, расстрел гуманитарных конвоев, убийство женщин, детей, расстрел зеленых коридоров. Очевидно, что рашисты не могут воевать с украинской армией, поэтому прибегают к тактике террора, а это значит, что предела цинизма и агрессии нет.

Вероятно, в ближайшее время, агрессор может объявить в своей стране общую мобилизацию. Хотя для гражданских рашистов это должно стать еще одним сигналом, что их управители им лгут, ведь по информации от их минобороны – “потерь нет” или они минимальные.

Дело в том, что общая мобилизация не решит проблему, то есть не позволит рашистам выиграть войну или достигнуть каких-либо успехов. Не подготовленные люди на войне не более чем животные на скотобойне. Их телами будут усеяна украинская земля.

Уже появились кадры, на которых оккупанты перемещают парадную военную технику и гражданские автомобили к границам с Украиной, по тем самым железнодорожным путям, по которым еще несколько месяцев назад перевозились тысячи танков, БТРов, БМП и прочей военной техники. Это говорит о проблемах с обеспечением, но никак о военных успехах рашистов. Поэтому, общая волна мобилизации также не поможет оккупантам.