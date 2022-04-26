Рашисты легализовали контрабанду

Как бы рашисты не хвалились своим “импортозамещением”, но оно не работает, и никогда не работало. На бумаге, как всегда, все хорошо, а в жизни – даже гвозди агрессор закупал из-за рубежа.

Поэтому, рашисты начали поступать как Ким Чен Ын в Северной Корее – легализовали контрабанду. Правительство позволило ввоз в страну подсанкционных товаров – техники, деталей, инструментов, украшений и т.д. – в обход ограничений Запада. Так действует КНДР, которая использует китайскую мафию, для ввоза в страну оружия и деталей, необходимых для его производства.

Очевидно, что рашисты ничего не выпускают сами. В стране начинается тотальный дефицит, который может привести к ликвидации всей промышленности в течение 10 лет. Однако во главе страны-агрессора находится опытный бандит из 90-х, который знает, что контрабанда – это выгодно, а главное – проверенно на собственной шкуре. А то, что это создаст новую почву для введения дополнительных санкций, а также усилит и без того немыслимую коррупцию – “так это меня не кассается”.