Рашисты крадут детей

121 тыс. украинских детей была похищена рашистами, их объявили сиротами, несмотря на то, что все сиротские дома были эвакуированы в первые дни войны. Часть детей оккупанты вывезли из Мариуполя в Донецк, а затем в направлении Таганрога. Это были как дети-сироты, потерявшие своих родителей, в основном, за время полномасштабной войны в Украине, так и имеющие родителей, сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

Также рашисты готовят изменения к законодательству, чтобы упростить процесс усыновления. Они собираются отдавать детей без особых проверок и законных норм, навсегда скрывая детали пребывания маленьких украинцев. Преступления России являются грубым нарушением статьи 7 Конвенции ООН о правах ребенка.

Кажется, все, что можно представить плохого, рашисты уже реализовали в Украине. Учитывая степень образованности и адекватности рашистского населения, страшно представить в какие семьи будут распределяться маленькие украинцы. В своем интервью Владимир Зеленский заявил, что если оккупанты продолжат красть детей, то никаких переговоров и обмена пленными не будет.

Если НАТО, ООН, Красный крест не желают вмешиваться, чтобы предотвратить новые бесчеловечные военные преступления, то стоит ли к рашистам относиться, как подобает международному праву? Вероятно, что стоит, ведь тем мы и отличаемся от рабского запоребрикового народа, что боремся, в том числе, против нарушения прав человека. В тоже время, объявление о количестве пленных делают те, кто их сумел захватить и кто-то вряд ли станет разбираться, были ли они вообще, а если были, то в каком количестве и в каком состоянии при этом прибывали.