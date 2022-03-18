Рашисты используют беспилотники, чтобы обнаружить ПВО НАТО

15 марта радиолокационными средствами Воздушных сил зафиксирован факт пересечения государственной границы Украины в направлении Польши рашистского беспилотного авиационного комплекса типа «Форпост». Беспилотник оккупантов сначала кружил над Яворовским полигоном, очевидно изучая последствия ракетных обстрелов на Львовщине, затем углубился на территорию Польши, вернулся в украинское воздушное пространство и был сбит нашим ПВО. 11 марта в воздушное пространство НАТО проник упавший в Хорватии БПЛА Ту-141. Еще и 13 марта в воздушное пространство Румынии проник «Орлан-10», упавший в 100 км в глубине страны.

Вряд ли беспилотные комплексы, которые управляются рашистами, могли в произвольном порядке и по ошибке, несколько раз пересекать границы стран НАТО. Кроме того, 2 марта 4 истребителя оккупантов пересекли воздушное пространство Швеции, но успели исчезнуть до того, как минобороны страны приняло решение их сбить.

Вероятно, действия рашистов направлены на идентификацию месторасположения ПВО Альянса на восточных рубежах блока, чтобы во время вероятного наступления их уничтожить.

В пользу возможной авантюры агрессора говорят и слова пропагандистов, в том числе Владимира Соловьва, о том, что Украина это только начало и они продолжат атаковать Запад вплоть до Берлина.

Заявления подобного характера заставляют в очередной раз усомниться в психическом здоровье всех рашистов. Очевидный провал в войне против Украины демонстрирует всю слабость оккупантов. Они не готовы к любой полномасштабной войне, а все на что способна их армия, так это воевать с мирным населением, которое в половине случаев самостоятельно способно уничтожить врага.