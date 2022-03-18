Рашисты использовали 100% своих сил

Спустя три дня войны стало понятно, что рашисты провалили свою операцию. Наступательный потенциал постепенно себя исчерпал, а количество техники и войск, расположенных вдоль северной, восточной и южной границ с Украиной на 20-й день войны был полностью введен в страну.

Ничего удивительного, что рашистам не удалось осуществить планируемый годами блицкриг. Корруция и неквалифицированные военные оккупанты сделали половину работы за ВСУ. Стоит отметить, что войска на границе с Украиной это не вся армия рашистов. Безусловно, сейчас они стягивают резервы, пытаются привлечь на свою сторону наемников. Однако это лишь оттянет время нашей победы, ведь резервисты это люди, которые давно закончили срочную службу и более 90% из них не принимали участие в боевых действиях.

Кроме того, “бункерный” может пойти на очередную безрассудную авантюру. В апреле стартует новый весенний призыв. Так вот, чтобы хоть как-то восполнить потери среди оккупантов, он может отдать приказ о скорой подготовке срочников в течение месяца с дальнейшей отправкой на фронт. К тому времени, от группировки в более чем 150 тыс. может остаться 1/3, а то и вовсе 1/4.