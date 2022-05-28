Рашисты гордятся «русским миром»

Многие рашисты, поддеживающие войну в Украине, уже ощутили на себе западные санкции. Однако их действие только начало проявляться в стране-агрессоре. Настоящие изменения начнутся через 3-4 месяца, а их пик будет достигнут не раньше, чем через год.

Экономисты в РФ, с самого начала санкций буквально плакали от понимания того, какой вред будет нанесен их стране и экономике. Для них, санкции это не просто слова и цифры. Это возможность визуализировать картинку “светлого будущего с импортозамещением” и другими “благами” изолированной России.

Многие рашисты, особенно те, которые застали СССР, полагают, что их ждет нечто подобное. Светлые воспоминания о “вкусном пломбире”, бесплатном образовании, медицине, пионерии, “счастливом детстве” не будут реализованы. Они так и останутся воспоминаниями. Вместо этого, придет суровая действительность, с бандитизмом, воровством, озлобленностью населения из-за потерь работы. Вместе с тем, невозможность купить специализированные лекарства увеличат смертность, а цены в магазинах не позволят купить ничего дороже хлеба, соли и воды.

Сейчас рашисты гордятся уходом западных компаний с их страны и не понимают, что отечественное производство не сможет стать достойным аналогом. Если система общепита продолжит существовать, лишь понизив планку качества, то авто-, авиа-, судностроения, тяжелая промышленность, высокотехнологичные товары не смогут создавать без иностранных комплектующих.

В какой-то момент им должна открыться истина об их ничтожности, точно также как это случилось с Матвиенко, когда она “внезапно узнала”, что их страна “импортирует даже гвозди”.