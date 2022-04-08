Радиационное заражение рашистов

В республику Беларусь зашла крупная колонна заражённой рашистской техники из самого радиоактивного участка Чернобыльской “зоны отчуждения” и “города атомщиков” Славутича. Под угрозой дополнительного радиоактиваного облучения жители Брестской, Гомельской, Минской, и Могилёвской областей.

Армия оккупантов спешно покидает Чернобыльскую “зону отчуждения” после серии инцидентов в “Рыжем лесу” (это самая радиоактивная территория за пределами взорвавшегося в 1986 году четвёртого энергоблока ЧАЭС). За 4 недели уже десятки рашистов пострадали от тяжёлой формы лучевой болезни из-за воздействия радиации во время окапывания в зараженных районах вокруг ЧАЭС, сейчас их массово свозят в гомельский центр радиационной медицины (ГУ «Pеспубликанский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека»). Вся российская техника в зоне отчуждения также чрезмерно “фонит” из-за поднятой гусеницами бронетехники радиоактивной пыли и многочисленных повреждений заражённого радиацией грунта.

Любой контакт с техникой или солдатами, прибывшими из “зоны отчуждения” может привести к тяжёлейшим последствиям для здоровья любого человека, который будет контактировать с зараженными рашистами, их вещами и техникой. Более того, те оккупанты, у которых не было выявлено признаков лучевой болезни, но которые побывали в радиактивной зоне, отправляясь домой или, перегруппировываясь в другие места, будут разносить радиацию на своей одежде, оружии, технике. Это приведет к “раковым” заболеваниям тех, кто их окружает и их самих.

Вопрос больше состоит в том, а о чем думали их офицеры, когда приказали рыть окопы в “Рыжем лесу”?