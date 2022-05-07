Рабочие порта в Амстердаме против рашистов

Еще до введения 6-го пакета санкций против рашистов, прибрежные страны мира закрывают порты для торговых судов агрессора и отказываются от их нефти. Так случилось и в Амстердаме, где работники порта не захотели разгружать нефть из рашистского танкера. При том, что в городе официально не было запрета для кораблей из страны-агрессора, мэрия поддержала рабочих в порту.

Примерно такая же ситуация произошла в Швеции и других странах, чей берег находится рядом с Балтийским морем. Это очень важно, ведь большинство людей во всем мире поддерживают Украину и сострадают украинскому народу. Каждый пытается помочь, чем может. Кто-то отправляется на фронт добровольцем, кто-то перечисляет свои деньги на помощь нашей стране, кто-то устраивает акции в поддержку Украине, а кто-то, такие как работники портов, препятствуют заработку рашистам, даже когда агрессор до сих пор имеет право заходить в гавани этих стран и городов.

Недооценив противника и переоценив свои силы, оккупанты, оторванные от реальности, решили, что весь мир приклонит перед ними колени лишь потому, что путинисты мечтают об этом. Как видно, их планам не суждено было сбыться, а расплата, несмотря на всеобщую культуру отмены, еще даже не наступила.