Пятичасовая истерика в прямом эфире

Думаю, что у всех, кто включил в пятницу телевизор и смотрел пресс-конференцию нашего президента, официально посвященную прохождению экватора в должности гаранта, возникло такое же острое желание «помолчать» как и у Савика Шустера, который не успевал оттирать слюни с лица, летевшие от некогда популярного и очень уверенного в себе человека, мятую пустую истерящую оболочку которого мы наблюдаем сейчас.

Ни у кого не осталось сомнения, что перед нами предстал морально-раздавленный человек, который явно не расчитал свои силы соглашаясь на авантюру под названием «президентство», на которую его психика, измученная отнюдь не нарзаном, не была рассчитана.

Понятно, что режиссеры этого действа хотели таким банальным способом позволить Зеленскому представить свое видение событий, которые потрясают Украину последнее время и попытаться вернуть хоть крохи народного доверия, на волне которого, далекий от политики человек ворвался в высшие эшелоны власти крупной страны. А поговорить было о чем. Главное, что волновало украинцев наряду с разрастающимися бытовыми проблемами – это снежный ком лжи по нашумевшему «вагнергейту», который стремительно обрастает все новым враньем из уст президента Украины.

Остановить поток сознания загнанного в угол и испуганного человека уже невозможно. Отсюда и заявления относительно готовящегося государственного переворота, не путайте с событиями 2013 года – то была революция достоинства, ведь солнцеподобный отлично осознает, что «Вова – геть до Ростова» в его случае не сработает, ведь там говорят на языке, который он, именно он запретил употреблять миллионам русскоговорящих украинцев, сразу объявив их людьми второго сорта. Мало того, предложил им покинуть родную Украину, а теперь сам находится в ожидании неминуемого конца и от этого незаметно для себя перескакивает с украинского на русский и обратно.

Смешно и как-то по-детски звучало возможное участие олигарха Ахметова в свержении «меня». Нет, говорил Зеленский, переворот готовит не Ахметов (ну конечно не Ахметов, ведь ахметовские корабли с углем идут сейчас на спасение от энергетического коллапса), его пытаются «втянуть», он не втягивается, но его втягивают… Создалось впечатление, что мы услышали угрозу в сторону Ахметова и тут же предложение помириться, открытую для диалога дверь. Что за игрища с олигархами ведет наш президент? Где обещанная деолигархизация? Или за всех отвечает разолигархизованный Медведчук?

Остается непонятным как, имея доказательства готовящегося госпереворота и полчища неприятеля у границ, можно сигануть в государственный вертолет и рвануть с Ермаком на государственную дачу, которая так и не была отдана детям? «Или нуждающимся» поправляет корреспондента Зеленский, когда его об этом прямо спросили. А он – Зеленский как раз «нуждающимся» и является, потому что «человек», а не «особь», как некоторые и имеет право отдыхать и развлекаться даже если в стране война.

Еще раз напомню: Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, только на время и конечно за все преступления придется ответить перед народом.

А вообще весь этот кейс с комиками во власти заставил понять, что киношный сценарий разительно отличается от реальной большой политики, где побеждает трезвый, незамутненный запрещенными веществами ум, холодный расчет и опыт – как обязательные составляющие личности, дерзающей определять путь миллионов человек.