Путину удалось подчинить молодое поколение россиян

23:03 02 ноября Киев, Украина

Путин добился того, что его поддерживает молодое поколение россиян. Каким бы диким не казался контент в соцсетях и на просторах российского сегмента интернета, однако он сумел зомбировать молодых людей РФ.

Но, что более важно, пропаганда вне телевизора лишь закрепила эффект долгосрочного пребывания у власти Путина. Трудно представить, однако все молодое поколение россиян не знают никакого другого президента в РФ, кроме действующего. То есть, люди не понимают, что страна может работать по-другому, что воровать это плохо, а полицейских не боятся, но доверяют им, чиновники не ассоциируются с преступниками и соседние страны всегда стремятся наладить дружественные отношения, вместо враждебных. Буквально все те, кто родился сразу после распада СССР, не просто привыкли к Путину, они воспитывались Путиным, обучались Путиным, работали с Путиным и теперь умирают за него.

Такой феномен можно сравнить с Советским Союзом. Пропаганда того времени убеждала людей, что “Запад – это зло”. “США провоцируют ядерную войну”, “люди на Западе живут плохо”, “нищета и безработица везде”. Но “в СССР безработицы нет, преступности нет, коррупции нет”, в Советском Союзе “живут самые счастливые люди, строятся лучшие машины, лечат лучшие врачи, с наилучшим медицинским оборудованием в мире”. “Железный занавес” помогал поддерживать пропагандистскую картинку на высшем уровне. И люди искренне верили телевизору, радио, газетам. Никто просто не знал, как может быть по-другому. Что можно не копить всю жизнь на машину, а затем, не стоять в очереди за ней. Можно взять доступную ипотеку на целый дом, а не ожидать по 20-30 лет, пока тебе выдадут хрущевку с кривыми панельными стенами, продуваемую всеми ветрами. Советские люди и представить себе не могли, что где-то на Земле, существуют магазины, в которых есть неисчислимое разнообразие наименований продуктов, по вкусу лучше, чем выпускает СССР.

Точно также, произошло и с молодым поколением россиян. Они ничего не знают кроме путинской власти. Беда заключается в том, что Путин вскоре умрет, вне зависимости от причины смерти. Россия окажется в тяжелейшем экономическом, социальном, промышленном, демографическом, и, очевидно, геополитическом кризисе, которого прежде не ощущала, даже после распада СССР. И молодые россияне, знавшие Путина по образу пропаганды, начнут винить во всех бедах “старого знакомого” – “коллективный Запад”. Их дети, а, возможно и внуки, будут вспоминать диктатора с ностальгией, как это происходит сейчас с молодым поколением россиян, которые не застали СССР, однако, каким-то образом, скучают по нему. И история может повториться вновь – империалистические взгляды, реваншистские настроения, обвинения демократов и либералов в распаде страны, поиск внешних врагов, война.

Замкнутый круг, который не удавалось разорвать на протяжении всей истории России. Вывод напрашивается сам собой. Агрессора необходимо либо полностью уничтожить, либо кругом изолировать, так как Путин уже создал себе тех, кто продолжит его дело.