10:23 30 октября Киев, Украина

“Путинская блеф-игра с эскалацией продолжалась слишком долго и стала самой успешной операцией России во время этой войны” — напил на своей странице «Х» американский историк и профессор стратегических исследований Филлипс О'Брайен.

Американский историк прокомментировал поставки ракет ATACMS, которые в Кремле представляются, как очередные “красные линии”. “И еще раз, когда одна из тех предполагаемых красных линий Путина пересекается, как реагируют россияне? Преуменьшают значение инцидента и пытаются сделать вид, что в этом нет ничего страшного. Это как смотреть один и тот же дурацкий фильм снова и снова”, — написал О'Брайен в «Х».

Действительно из раза в раз Путин заявляет только каких-то красных линиях, которые каждый раз якобы пересекаются, однако, ничего не происходит. Боятся какой-то эскалации спустя более полутора лет после полномасштабного вторжения глупо. Россия без того почти с самого начала уничтожает гражданскую критическую инфраструктуру совершает прочие военные преступления, а какой эскалации может идти речь понятно. Это применение ядерного оружия. Однако это билет в один конец и Путин не раз доказывал, что он боится его обелечивать.