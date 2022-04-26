Путинская Россия в тумане

Оценивая период правления Путина, кажется, что Россия отступает повсюду. Приватизация космического пространства означает, что космонавтов к месту назначения доставляют западные компании, а российскими технологиями не пользуются. Экономика обрушивается не только из-за пандемии, но и из-за падения цен на нефть. В политике его маневры тоже стали менее гибкими, чем раньше. Все сводится к вопросу о том, есть ли у Путина все еще воля к власти? В прошлом всегда были крупные проекты, такие как Зимние Олимпийские игры в Сочи, или угрозы того, что Украина может склониться в сторону Запада, за пределы московской орбиты, которые распаляли его.

По-прежнему энергичный лидер приложил бы усилия, чтобы найти себя в новом качестве - к примеру, составить планы реформирования школьной системы, чтобы сократить зияющий социальный разрыв, выявленный Covid-19; найти путь обратно к людям.

Но Путин, кажется, теряет интерес не только к хоккею, спорту, требующему скорости и проворности – в этом году фанат спорта Владимир Путин еще ни разу не принимал участия в хоккейных матчах.

Теперь же, осенью 2020 года, кажется, будто Путин выдвинул лозунг: "Гори все ярким пламенем". Будь то белорусская оппозиция, каждое воскресенье устремляющаяся на улицы, или хаос в Киргизии: некогда длинная рука Москвы больше не вмешивается сразу. Вместо этого Кремль теперь предпочитает влиять на процессы извне с минимальными издержками. Эту новую стратегию наблюдатели связывают с анализом действий России в Грузии, Сирии и на Украине начиная с 2008 года. Как результат - политические и экономические издержки военного вмешательства, включая аннексию Крыма, значительно превышают его пользу.

Он все больше времени проводит в Ново-Огарево и в первую очередь в своей летней резиденции в Сочи, прикованный к телевидению.

В настоящий момент, его, на некоторое время, возбуждает погоня за "лучшей в мире" вакциной против Covid-19, одна из его дочерей делает прививку, он убеждает сделать то же самое некоторых олигархов. Сам он, кстати, прививку не делал... Вскоре россияне придут к выводу, что система Путина потерпела неудачу, что этот человек и его маска стали неразличимы.

Как президент, который накопил почти полную политическую власть, а затем переписал правила в соответствии со своими планами, он осознает, что любой преемник может сделать то же самое и легко расправиться со своим предшественником. Это страх понятен. За два десятилетия своего пребывания у власти Путин сделал много вещей, за которые он мог бы быть привлечен к ответственности как по внутреннему, так и по международному праву - от фальсификации выборов, заключения оппонентов в тюрьмы, подавления СМИ и других злоупотреблений властью до зверств, совершенных во время конфликтов в Чечне, Грузии, на Украине и в Сирии. А также есть вопрос о возможной личной причастности Путина к преступлениям, включая убийство в 2015 году его главного оппонента, бывшего вице-премьера Бориса Немцова.

Каким бы отстраненным от реальности ни был человек после более чем 20 лет пребывания у власти, трудно не заметить предупреждающие знаки для режима - от уличных протестов в Москве и Хабаровске до унизительных поражений правящей партии на местных выборах и резкого падения рейтингов Путина в опросах общественного мнения, до заметного роста популярности оппозиционного лидера Алексея Навального.

Последние законодательные меры - это попытка обеспечить страховку. В ответ на постоянные слухи об уходе российского лидера из Кремля, парламент страны послушно утвердил законы, позволяющие 68-летнему президенту править еще 12 лет после того, как этот срок закончится в 2024 году, а также дающий бывшим президентам и их семьям иммунитет от расследований или судебного преследования. И хотя, очевидно, что следующие президентские выборы в 2024 году будут такими же манипулятивными, как и предыдущие, перспектива массовых общенациональных демонстраций того рода, которые привели к свержению авторитарных правителей в других постсоветских странах, становится все более реальной.

Кстати, понятие "красная папочка" до сих пор актуально в российской политике. Если раньше КГБ заводил папку с компроматом на каждого сомнительного гражданина, то теперь традиция распространилась среди всех мало-мальски влиятельных чиновников, чтобы в нужный момент выложить компромат о своем противнике на стол Путина. Окружение Путина неоднородно - в Кремле работают разные люди, с разными взглядами, даже если внешне они создают впечатление сплоченности. Там ведется внутренняя борьба и они боятся, что у кого-то есть что-то против них или их руководства.

Поэтому, логично предположить, что кто-то собирает такую же «красную папку» и на самого Путина, чтобы выстрелить в нужный момент. Когда он наступит, непонятно, но скоро.

И проблема для Путина заключается в том, что со свергнутыми диктаторами редко обращаются по тем правилам, которые они написали…