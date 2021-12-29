Путина сравнивают с Гитлером не просто так

По словам политолога Владимира Фесенко, в нынешней напряженной ситуации, Путин выбрал тактику, которую использовал Гитлер перед началом Второй мировой войны. Президент РФ выдвинул ультиматум Байдену, с требованием предоставить ему письменные гарантии о не расширении НАТО на восток и прекращении военной деятельности на сопряженных с Россией государствах. С другим контекстом, однако, в той же форме, Гитлер выдвинул ультиматум Великобритании.

“Очень настораживает тактика Путина, которую он сейчас использует. Эта тактика мне лично напоминает то, что делал Гитлер в 1938-1939 годах. Это тактика ультиматумов. Тогда Гитлер выдвигал ультиматум по Чехии и Польше в адрес Великобритании. А сейчас Путин — в адрес США, но по Украине. Один в один, только разный контекст. Вот это очень настораживает”, - заявил политолог Владимир Фесенко.

Впрочем, нынешняя ситуация отличается от прошлого. В первую очередь это реакция Запада на действия Путина. Сейчас страны ЕС и США заблаговременно предупреждают президента РФ о чрезвычайно тяжелых последствиях для России и провластных элит, в случае нападения на Украину, что является весомым для Кремля сдерживающим фактором.