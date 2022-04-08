Путина призывают объявить в международный розыск

По словам Карлы Дель Понте, в украинских городах явно есть свидетельства военных преступлений рашистов. Она занималась расследованиями подобных дел в Сирии, Руанде и бывшей Югославии.

Жилые здания и мирные жители Украины, которые были уничтожены в ходе артиллерийских и воздушных атак не являлись “военными объектами”. Более того, все новые и новые факты расстрела мирных жителей указывают на то, что люди были убиты не случайно.

Все это свидетельствует о военных преступлениях рашистов. В связи с этим, экс-прокурор по военным преступлениям, потребовала выписать международный ордер на арест “бункерного”. Она также привела пример с президентом Сербии Милошевичем: “Когда началось расследование против Милошевича, он все еще был президентом Сербии. Кто бы тогда мог подумать, что его когда-нибудь привлекут к ответственности? Никто”.

С официальным ордером на арест, у окружения “бункерного” появится еще одна возможность, частично оправдать себя и выдать лидера под международный трибунал. Кроме того, ордер послужит большим психологическим ударом по хозяину Кремля, так как вместе с тем, его официально признают военным преступником, а на международной арене “бункерный” перестанет восприниматься как глава государства и станет наравне с Саддамом Хусейном или, тем же самым, Милошевичем.