20:31 02 февраля Киев, Украина

Замглавы ГУР Украины Вадим Скибицкий, в интервью «Delfi» заявил, что Путина лечат лучшие специалисты Запада, именно по этому, диктатор может дышать, говорить и даже двигаться. При этом, отмечает Скибицкций, если бы здоровьем Путина занимались российские доктора, то тот давно уже был бы мертв.

Российский диктатор уже дедушка. Постоянные стрессы опасны в его возрасте. Страх за свое существование еще больше должен ухудшать состояние здоровья пациента. Поэтому, и даже сам Путин этого не скрывает, у него есть несколько двойников, которые с помощью хромакеев и хорошего грима, выступают за него на множестве встреч.

Тем не менее, за 2022 год реальный Путин успел показаться с обездвиженной, слегка почерневшей рукой, как будто парализованной. А международные СМИ нашли информацию о том, что его постоянно сопровождают врачи онкологи. Теперь же, в украинской разведке отмечают, что жизнедеятельность организма Путина поддерживают с помощью лучших умов медицина Запада.

Видимо, когда речь доходит до здоровья, то диктатор готов поступиться принципами и забыть о “недружественном” США или ЕС и все же попросить о помощи продвинутых и квалифицированных врачей. Интересно, сколько протянуло это существо, если бы в Кремле действительно верили во все, что там говорят и реально отказались от всего западного? И если российская медицина не достаточно хороша для Путина, то смогли бы его спасти шаманы с колдунами, к которым диктатор неравнодушен? К сожалению, путинское лицемерие, никогда не даст этого узнать.