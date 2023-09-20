Путин забыл об “украинском проигрыше”

06:22 17 сентября Киев, Украина

Ведущий пленарного заседания ВЭФ (Восточный экономический форум) спросил у Путина о том, что может стать предлогом, для начала переговоров. Бункерный растерялся, отметив, что Россия не может прекращать боевые действия, пока Украина ведет контрнаступление. Тогда ведущий уточнил: “То есть, получается, сначала Киев должен остановить боевые действия, доказать это, после этого мы готовы будем разговаривать?”. На что Путин ответил: “Сначала они должны отменить указ, запрещающий вести переговоры”.

Выходит, что “главный россиянин” лично опроверг свои же слова, в очередной раз. Еще в начале лета он с ухмылкой на лице докладывал о завершившемся украинском контрнаступлении. Его говорящие рты по телевизору рассказывали россиянам о провале Украины в наступлении. Теперь же, по словам все того же плешивого карлика, контрнаступление все же продолжается, а значит оно и не прекращалось, и если Путин лично поднял тему переговоров, то оборона у РФ трещит по швам и, более того, хозяин Кремля об этом знает.

Очевидно, что для выстраивания такой простой цепочки достаточно обладать минимальным навыками критического мышления, которые, к сожалению, многие россияне утратили, проведя годы за употреблением пропаганды. Так вскоре может “вдруг выясниться”, что и санкции работают, и экономика в рецессии, и вообще это не “Запад с Украиной хотели напасть на Россию”, а “внутренние враги” обманули “бедного Путина”, убедив его во “враждебности НАТО, который готовил боевых комаров к нападению”. “Главное” верить в то, что говорят здесь и сейчас, не вспоминая, что было вчера и не думая, что будет завтра.