Путин “вытер ноги” о солдатских матерей

12:23 28 ноября Киев, Украина

25 ноября состоялась встреча Путина и “солдатских матерей”. Как и предполагалось, женщины были тщательно подобраны, а их сыновья вряд ли вообще когда-то служили в армии.

Но поражают слова диктатора. Несмотря на то, что перед ним сидели женщины из «Единой России», а некоторые, вероятно, сотрудницы силовых структур, слова Путина записывали на камеру. Он дал понять, что Кремлю плевать на жизни солдат. “По официальным данным ежегодно умирают 30 тыс. мужчин от алкоголя и еще 30 тыс. в ДТП” – заявил Путин. Поэтому, маразматичный дед полагает, что пожертвовать собой на войне, значит – прожить не зря.

Он фактически открыто заявил, что относится к россиянам как к расходному материалу – “все равно от водки умрут, так пусть лучше за мои дворцы и яхты умирают”. И это на встрече с “солдатскими матерями”, пусть таковыми они и не являются.

Кремлю плевать на всех. Путин не в силах объяснить, за что десятки тысяч людей умирают по его приказу, он никого не уважает, он не собирается выражать хоть какое-то сожаление даже тем, кто бросает своих мужчин в жерло его войны. Неужели и теперь россияне это проглотят?