21:05 13 октября Киев, Украина

После стремительного наступления ВСУ и деокупации практически всей территории Харьковской области, россияне начали винить в отступлении российской армии Путина и Шойгу. Бункерный дед понял, что “дело пахнет керосином” и сожженной Москвой, поэтому решил действовать. Пока Шойгу принялся пиарить себя, как великого полководца, Путин дал команду пропагандистам повесить “всех собак” на Кожугетовича.

Таким образом, раскол произошел в самых верхах Кремля. Ряд существ, поддерживающих войну и укрепивших свою власть за счет нее, таких как Кадыров, Стремеусов, Пригожин, прямым текстом намекнули, что Шойгу должен застрелиться из-за провала на фронте. Такие заявление вряд ли несут для министра обороны агрессора угрозы членовредительством, но скорее всего, приведут к его политической смерти.

Единственный вопрос, который остается открытым – станет ли Кожугетович бороться за свое место или отправиться заниматься оленеводством в Туву? Ведь вместе с ним, в отставку должны проследовать генералы из его окружения, которых немало и которые вместе с Шойгу успешно разворовали армию. На сегодняшний день, это сильнейшая силовая группировка в России, которая при желании может взять всю власть в свои руки. Очевидно, что Путин не отправил своего соратника в отставку по причине опасения госпереворота. Но как только бункерный дед найдет способ, он непременно это сделает.