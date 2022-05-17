Путин устроил "чистки" из-за провалов в Украине – разведка

Об этом информирует Главное управление разведки украинского Министерства обороны в Telegram-канале. Отмечается, что за время войны никаких стратегических задач, пафосно объявленных российским диктатором в речи 23 февраля, захватчикам выполнить не удалось.

"Непобедимая и легендарная" армия оказалась ордой убийц, мародеров, насильников и трусов под руководством бездарей и воров. Некомпетентность российской военной верхушки превзошла все ожидания мирового сообщества", – говорится в сообщении.

Так, чтобы снизить для себя последствия будущей политической и уголовной ответственности, кремль пытается обвинить во всех неудачах и поражениях командиров оккупационных частей и соединений. Поиски виновных начали в "лучших сталинских традициях".

Например, за "героическую потерю" гордости Черноморского флота рф ракетного крейсера "москва" был отстранен от должности и арестован командующий чф вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия также начаты в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука.

За беспрецедентные потери личного состава, вооружения и военной техники уволен Владислав Ершов, руководивший 6-й армией ВС рф.

Такие же причины послужили отстранению командира 1-й танковой армии западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

"Вопреки приказу высшего руководства" генерал отправлял на выполнение карательных операций на территорию Украины срочников", – уточнили в ГУР Минобороны Украины.

Там добавили, что из-за неудовлетворительного выполнения поставленных задач отстранен от должности командующий 22-м армейским корпусом южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев.

Уволили в рф и командира 103-й отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Михаила Пономарева.

В украинском ведомстве подчеркивают, что все эти показательные наказания лишь способствуют распространению в рядах российских оккупантов недоверия к своим командирам. Военачальники страны-агрессора и дальше продолжают поражать мир своей некомпетентностью и стремлением к самоуничтожению.

За время войны армия рф потеряла в Украине уже более 27 900 военнослужащих и тысячи единиц дорогостоящей военной техники. Только за сутки 16 мая украинские защитники ликвидировали около 200 оккупантов, уничтожили семь танков, два вертолета и самолет врага.