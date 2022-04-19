В Грузии похоронили Путина

Либертарианская партия Грузии устроила показательные похороны диктатора рашистов. К сожалению, это было лишь представление. По улицам грузинского города проехал черный катафалк на лобовом стекле которого виднелась черно-белая фотография “бункерного”. На ходу из авто выбрасывались красные гвоздики, а в конце своего пути из багажника молодой человек достал скелет, очевидно, принадлежащий по задумке главному рашисту и выбросил его в мусорный бак вместе с фотографией. Стоит отметить, что проходящие мимо люди и даже несшие службу представители местных правоохранительных органов радовались и смеялись проезжающему катафалку.

Увидеть себя в роли покойника автократу, который до смерти боится умереть – мягко говоря, неприятно. Если такие перфомансы провести в ряде других городов и стран, информация об этом точно достигнет адресата. Так, весь мир сможет показать, насколько они “любят” плешивого диктатора и чего ему желают в обмен на его угрозы ядерной войны.