20:24 26 ноября Киев, Украина

Стабильность это когда цены стабильно растут. В России с 1 декабря подорожает вся коммуналка. Минэкономразвития перенесло индексацию тарифов на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Подорожание ЖКУ составит не менее 9%.

Но россияне как это принято, будут вновь винить американцев в том, что у них растут цены. Жертвы пропаганды просто не могут ничего другого. Им плевать, что их царь живет во дворце, а его любовница, нарожавшая бастардов, плавает на яхте, стоимостью, превышающая бюджеты некоторых депрессивных регионов РФ. В этом, конечно же, “виноваты” американцы, развратившие их любимого Путина своей капиталистической роскошью.