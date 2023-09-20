10:55 16 сентября Киев, Украина

Налаживание отношений России и КНДР посредством личной встречи двух диктаторов, демонстрирует насколько деградировал Путин. Дело в том, что Северная Корея не просто является изгоем. Это изгой среди изгоев. Никто, даже подсанкционные страны, такие как Иран, Ирак, Эритрея, Гана и прочие, не хотят связываться с КНДР. Причиной тому является политика страны. Ким Чен Ын, также как и Путин, угрожает миру ядерным оружием. Но озабоченность других стран вызывает то, что КНДР готова продать оружие любому, у кого есть деньги – будь-то террористические организации вроде Аль-Каиды, сепаратисты, националисты и прочие радикально настроенные элементы. Естественно, что сближение с КНДР открывает возможность Пхеньяну налаживать с помощью потенциального партнера контрабандные пути поставок оружия. Кроме того, Северная Корея является мировым лидером по производству синтетических наркотиков, так как этим занимается руководство страны.

И с этим государством Путин намерен сотрудничать. Он принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР. Бункерный ведет страну в полную изоляцию, когда с Россией, также как и с Северной Корее, будут предпочитать не сотрудничать вообще, либо делать все, чтобы взаимоотношения оставались в тени.