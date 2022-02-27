Путин такого не ожидал

Вопреки ожиданиям Путина, Китай поддержал санкции США и ЕС против России. Два крупнейших госбанка КНР прекратили обслуживание сделок по покупке РФ сырьевых товаров. Речь идет о «Industrial & Commercial Bank of China» (ICBC) и «Bank of China». Кроме того, Китай не выразил протеста по резолюции ООН об осуждении России, как страны агрессора против Украины. Несмотря на то, что санкции Китая не такие сильные, как Западных стран, они являются значительным психологическим ударом для Путина, так как он считал КНР союзником.

В свою очередь, агрессор обратился с требованием к еще одному своему союзнику – Казахстану, ввести войска в Украину, чтобы помочь российской оккупации. На это, правительство Нур-Султана дало четкий отрицательный ответ.

Никто не хочет участвовать в античеловеческих действиях России против украинского народа. Путин постепенно теряет своих союзников и не имеет поддержки в мире. Белоруссия, с границ которой также были введены войска РФ, уже не является независимым государством, а Лукашенко, стал чем-то вроде Кадырова, для Путинского режима. Без союзников, Россия все также остается сильной страной, однако, как сообщает разведка Украины, в бой они кидают в большей массе своей, молодых срочников, не обстрелянных в бою. Главной силой противника остаются пропаганда, которая, пока что, успешно действует, однако, лишь на россиян.