21:13 22 октября Киев, Украина

В ходе сегодняшней пленарной сессии дискуссионного клуба Валдай, Владимир Путин сравнил конфликт в Нагорном Карабахе с войной в Афганистане и обратил внимание на огромное количество погибших.

"Сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте. И трагедия заключается в том, что люди гибнут. Вы знаете, много потерь с обеих сторон. По нашим данным, с обеих сторон более 2 тысяч погибших – с одной стороны и с другой. Общее число погибших приближается уже к 5 тысячам", – сказал Путин.

Он напомнил, что за 10 лет войны в Афганистане погибли 13 тысяч советских солдат.

"А здесь за такой короткий промежуток времени уже почти пять. А сколько раненых, сколько людей страдает, сколько детей", – подчеркнул президент РФ.

Путин заявил, что для России Армения Азербайджан – равные партнеры. Москва хочет выстраивать полноценные отношения, как с Арменией, так и с Азербайджаном. И есть разные элементы выстраивания отношений с каждой из этих стран.

"С Арменией это христианство, но у нас есть очень тесные связи с Азербайджаном по другим направлениям. Что касается религиозной составляющей, я хочу обратить ваше внимание, что почти 15% населения Российской Федерации исповедует ислам. И в этом смысле Азербайджан не чужая для нас страна", – сказал президент.

Он отметил, что нельзя забывать трагедии, которая произошла с армянским народом в период Первой мировой войны.

"Этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории. Он начинался с этнического противоборства. И это тоже, к сожалению, факт, когда в Сумгаити, а потом и в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа", – сказал Путин.

В то же время, он отметил, что ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана страной утрачена, не может продолжаться вечно.