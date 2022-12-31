Путин съездил на войну в Ростов-на-Дону

18:47 31 декабря Киев, Украина

“Герой нашего времени” – такое описание, “почему-то”, не появилось на сайте Кремля, и не было распространено среди пропагандистов, после того, как в Кремле сообщили, что Путин “побывал в объединенном штабе родов войск”. Видимо, такого названия под видео, где диктатор “приехал в Украину”, не появилось, потому что его там и не было вовсе. По всей видимости, ролик был снят в том же помещение, в котором снимали “приезд” Шойгу в начале ноября и которое находится в Ростове-на-Дону.

О том, что поездка Путина в Украину изначально была фейком, верилось без труда с самого начала и без предварительного расследования. Однако ироничен тот факт, что видео появилось спустя несколько часов, после того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут. Такое “совпадение” явно свидетельствует о победе Украины на информационном фронте, ведь у кремлевской пропаганды не находится других идей, кроме как повторять за тем, что делает Украина.

Кроме того, можно подчеркнуть и другой момент. 20 декабря депутат Госдумы от «Единой России», генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев заявил в одной из программ говорящей головы Соловьева, что Путин “был в зоне специальной военной операции”, в переводе на человеческий язык – на войне. Так вот из изречения единороса образуется вилка – либо российские военные, политики лгут всем, всегда и везде, либо война уже идет в Ростове-на-Дону.

Чем чаще Путин будет “посещать штабы” или “ездить по Крымским мостам”, тем чаще пропагандисты будут сами себя уничтожать.