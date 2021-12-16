Путин пытается получить хоть какие-то выгоды

“Старая песня о главном”, примерно так можно назвать угрозы со стороны Кремля территориальной целостности Украины. Несмотря на то, что Россия сконцентрировала свои войска у границ Украины, она вряд ли нападет. Путин вновь пытается создать себе личину важности, чтобы показать российскому электорату, что с ним считается Запад. Будущий диалог Байдена и Путина не за горами и на нем, глава РФ, вероятно, будет требовать от США каких-то гарантий. Скорее всего, это будут требования о дальнейшем не расширении НАТО на восток, так как от российских пропагандистов, а теперь и со стороны Лукашенко, доносятся упреки в адрес США и ЕС об угрозе Запада “русскому миру”.

По мнению российского политолога Дмитрия Орешкина, это, то малое, что может требовать Путина, после того, как он понял, что проиграл по крупному: “Он проигрывает по-большому. Поэтому ему надо выиграть по-маленькому. Ему надо показать, что он заставил с собой считаться, он заставил НАТО с ним договариваться”.

Полномасштабная война для Путина станет очень дорогой, в прямом смысле. У президента РФ нет ресурсов на это. Его информационные атаки направлены именно на требования к проведению диалога. Путин стал предсказуем. Если раньше страны могли ожидать от российского президента всего чего угодно, то теперь его цели ясны, а стратегия понятна. В ответ, Запад вводит все новые и новые санкции и, несмотря на диалоги с Байденом, Путин ничего, кроме рассказа о том, что “с ним считаются”, не добивается. Экономическая ситуация в России ухудшается, рубль падает, иностранные инвестиции прекращаются.