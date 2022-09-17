Путин приказал создавать частные военные компании

По данным известного независимого расследователя Христо Грозева, диктатор в Кремле приказал своей свите из олигархов и владельцев госкорпораций немедленно начать создание ЧВК.

Если это так, то положение дел в российской армии достигло катастрофического апогея. На данный момент известно, что ни одно из подразделений оккупационной армии не укомплектовано на 100%. Более того, во многих частях численность личного состава не превышает 20%.

В тоже время, создание добробатов, в которые набирали всех подряд, также провалилось. То есть они были созданы, но не в том количестве и не в том составе, которые были запланированы и уж, тем более, которые не привили бы к изменению на фронтах.

Теперь, если даже предположить, что план Путин по созданию ЧВК будет выполнен, возникает вопрос – от куда набирать наемников? Кто, по доброй воле, захочет служить в ЧВК. Конечно, еще есть тюрьмы и миллионы нищего населения, которые могут согласиться пойти воевать. Но, как показало время, даже предыдущие попытки восполнить потери, создать новые подразделения с громкими названиями, не увенчались успехом. Какой смысл создавать новые ЧВК, добробаты, армии или другие группировки с боевиками, если даже существующие не удается доукомплектовать уже первый месяц?

Все это выглядит, как агония, не понимание, что делать дальше. И без того бесцельная война, не имеющая плана, перешла в тот этап, когда украинские защитники перехватили инициативу и теперь оккупанты должны отвечать на атаки ВСУ. К счастью, противник настолько был уверен в своем превосходстве благодаря пропаганде, что решил победить в войне типичными для себя запугиваниями, забрасывая наши позиции живой зомбированной массой. Итог – освобождение за 5 дней территорий, которые оккупанты завоевывали 5 месяцев.