Путин превратился во фрика

За более чем 20 лет правления Путина, пропаганда создала из него “грозного непобедимого правителя, самой большой страны мира”. Чтобы казаться выше он обувает туфли с высоким каблуком, чтобы казаться красивым, ему закачивают ботокс, его изображают в образе “мачо” с голым торсом на коне, попутно ретушируя изъяны тела.

Все это лишь для того, чтобы “казаться”, но не “быть”. Путин это проект, который превратился из “могущественного правителя” в ходячее “фрикшоу”. Те остатки, которые его поддерживают, делают это ради денег или из страха, но не потому, что любят его. Хозяин Кремля это старый дед, который в цивилизованном обществе давно уже должен был уйти на пенсию, давать интервью собирателям историй и ностальгировать о прошлом сажая огород.

Но он выбрал путь диктатуры и разрушения. Путин стал обыкновенным террористом, жалким подобием своих предшественников. Все, кому не лень, смеются над ним и его выступлениями. Он стал ничтожеством в глазах мировых лидеров, которые ранее боялись его и готовы были пойти на многое, лишь бы не злить российского правителя.

Путин хотел войти в учебники истории, как “собиратель земель” и “великий полководец”. Теперь же, в истории он останется, как человек разваливший Россию своим неумелым и безответственным правлением.