21:06 04 февраля Киев, Украина

На фоне войны, уровень рождаемость в РФ упал до 20-летних минимумов, а в ближайшие годы, согласно прогнозам, может опуститься до показателей времен Второй мировой войны.

“Странно” и почему это в России женщины не хотят рожать? Может из-за того, что уровень жизни в стране неуклонно опускается? Или из-за высокого уровня преступности и около-тюремной культуры? Или может из-за тотального уровня несвободы и вечных войн, которые развязывает Россия? Все это риторические вопросы, которые не решаются из года в год. Единственной причиной всему этому является руководство в Кремле, во главе с личным карликовым диктатором.

Теперь, этот диктатор поручает своему правительству решить проблему рождаемость, чтобы россияне, прямо говоря, не выродились в ближайшие несколько десятилетий. Вполне логичным решением станет “уход” кровавого вора на “покой”. И тут перед Путиным становится, прямо таки, простой и одновременно сложный выбор – либо он, либо россияне. Но ответ для всех очевиден. Диктатор всегда выберет себя. И даже, если представить, что Путину пришлось бы сократить, скажем, штат поваров у себя на кухне и это, каким-то образом, увеличило бы рождаемость, то вряд ли бункерный пошел бы на такой “русофобский” шаг.